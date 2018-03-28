Около 13% москвичей отказываются делать своим питомцам прививку от бешенства

Около 13% владельцев домашних животных в Москве отказываются от бесплатной вакцинации своих питомцев от бешенства, при этом отказ от прививки влечет за собой административный штраф, сообщил журналистам в среду первый заместитель председателя комитета ветеринарии города Москвы Петр Кукла.

«Если мы находим уклонистов от вакцинации домашних животных, то подвергаем их штрафам в соответствии с законом», — сказал Кукла.

Он уточнил, что штраф за отказ предоставить животное для прививки составляет от 500 до 1 тысячи рублей. Кукла также отметил, что в 2017 году за отказ вакцинировать своих питомцев были оштрафованы более 50 москвичей.

На сегодняшний день прививка домашних животных от бешенства является обязательной и проводится бесплатно. Также доступна услуга выезда ветеринара, который проведет вакцинацию на дому, это обойдется в 812 рублей.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.