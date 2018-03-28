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Более 20 тыс. листовок об опасности бешенства распространили в Москве
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 20 тыс. листовок об опасности бешенства распространили в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Комитет ветеринарии Москвы провел информационно-разъяснительную работу с жителями столицы, горожанам рассказали о способах защиты домашних животных от бешенства и раздали более 20 тысяч информационных листовок, сообщил журналистам председатель ведомства, главный госветинспектор города Алексей Сауткин
«За время работы было распространено более 20 тысяч информационных листовок, и был снят демонстрационный фильм об опасности заболевания бешенством», — сказал Сауткин.
Также Сауткин отметил, что за время разъяснительных работ было опубликовано 612 статей об опасности бешенства на сайтах управ и префектур разных районов.
Согласно презентации к выступлению Сауткина, количество зарегистрированных фактов бешенства в период с 2015 по 2017 годы сократилось с 20 до 6. В текущем году в столице зарегистрированы два инфицирования животных бешенством.
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