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Территорию парка «Ветеран» Хорошево-Мневников очистят от мусора и веток
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Территорию парка «Ветеран» Хорошево-Мневников очистят от мусора и веток 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Территорию парка «Ветеран», который находится в Серебряном бору, очистят о мусора и веток. Субботник планируется провести 14 апреля в рамках месячника благоустройства «Разделяй и перерабатывай».
— Мусор отсортируем согласно схеме вторичной переработки мусора. Участники узнают, что можно создать из переработанного мусора, какие предметы уже создаются и как можно помочь нашей природе. Мероприятие рассчитано на участников от семи лет, — сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Субботник продлится с 10.00 до 12.30. Добраться до парка можно от метро «Полежаевская» на троллейбусе № 21 до конечной остановки «Берег Москвы-реки». Дополнительная информация по телефону 8 (499) 199-01-10. (ео)
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