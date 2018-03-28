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Действие регионального маткапитала в Архангельской области продлили до 2021 года
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Действие регионального маткапитала в Архангельской области продлили до 2021 года 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
АРХАНГЕЛЬСК, 28 марта. /ТАСС/. Действие регионального материнского капитала в Архангельской области продлили до 2021 года, соответствующие поправки в областной закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области» в среду внесли на сессии депутаты Архангельского областного Собрания.
"Действие регионального материнского капитала продлено до 31 декабря 2021 года — это логичное решение в свете того, что было принято решение о продлении федерального материнского капитала. На нашем уровне губернатор вышел с инициативой, и она была безоговорочно поддержана", — сказал ТАСС председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по здравоохранению и социальной политике Сергей Эммануилов.
Региональный материнский капитал семьям за третьего или последующего ребенка ввели в Архангельской области с 1 января 2012 года. Он составляет 50 тыс. рублей. С января 2014 года его стали получать и приемные родители. В 2016 году действие материнского капитала продлили до конца 2018 года.
В 2017 году региональный материнский капитал выплатили 1865 многодетным семьям. В 2018 году на эти цели в областном бюджете заложили около 98 млн рублей. По состоянию на 1 января 2018 года, в области 9884 многодетных семьи. По сравнению с 2011 годом, этот показатель увеличился на 60%.
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