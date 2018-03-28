Ещё
ОАК открывает центр обучения по стандартам WorldSkills на Дальнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

ОАК открывает центр обучения по стандартам WorldSkills на Дальнем Востоке 

РИА Новости 22 минуты назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В ближайшее время будут завершены работы по оснащению современным оборудованием Межрегионального центра компетенций (МЦК) в Комсомольске-на-Амуре — одного из самых крупных проектов по внедрению стандартов современной подготовки молодых рабочих в России, сообщила РИА Новости директор по персоналу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Любава Шепелева.
По ее словам, общий объем инвестиций в программу оснащения центра площадью 4 тысячи квадратных метров превысил 400 миллионов рублей. Помещение предоставил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (входит в компанию «Сухой», дочернюю компанию ОАК). В равных долях финансирование вели министерство образования и науки, правительство Хабаровского края.
"Ежегодно Объединенная авиастроительная корпорация принимает на заводы около двух тысяч молодых рабочих. Наша задача — не только использовать самое современное оборудование и технологии, но и применять лучшие мировые методики при подготовке производственного персонала", — сказала Шепелева.
В МЦК будет вестись подготовка молодых рабочих по стандартам WorldSkills по нескольким дисциплинам, в том числе по мехатронике, мобильной робототехнике, инженерному дизайну, прототипированию, электромонтажу оборудования, обработке металла, фрезерованию и токарному делу.
Летом этого года, как ожидается, на базе МЦК в Комсомольске-на-Амуре будут организованы соревнования для молодых рабочих и инженеров заводов Объединенной авиастроительной корпорации по стандартам WorldSkills. Кроме того МЦК будет выбран в качестве одного из полигонов для подготовки участников международного чемпионата WorldSkills. На базе центра уже проводились соревнования для молодых рабочих корпорации «Сухой».
Межрегиональный центр в Комсомольске-на-Амуре станет второй по счету площадкой, специализирующейся на подготовке молодых рабочих авиационных специальностей.
В 2016 году начал работу МЦК в Ульяновске, инвестиции ОАК, министерства образования и науки, а также региональных властей в оснащение центра также составили порядка 400 миллионов рублей.
Движение WorldSkills возникло в 1946 году для обмена технологиями и профессиональным мастерством между странами, заинтересованными в скорейшем восстановлении после войны. Задачей участников было не конкурировать друг с другом, а перенимать опыт и знания. Цель проекта — сделать рабочие профессии популярными и востребованными.
ОАК участвует в движении WorldSkills с 2014 — тогда корпорация впервые направила сотрудников для участия в соревнованиях молодых рабочих промышленных предприятий WorldSkills Hi-Tech. С 2015 года перед выходом на WorldSkills Hi-Tech участники проходят отбор сначала на своих предприятиях, а потом на Открытом корпоративном чемпионате ОАК по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills. Всего в отборочных соревнованиях на предприятиях ежегодно принимают участие более 200 молодых рабочих и инженеров.
РИА Новости: последние новости
Тулеев предупредил жителей Кузбасса о попытках нажиться на трагедии в ТЦ Комитет Совета Федерации будет мониторить ситуацию с пожаром в Кемерово В МИД Австрии объяснили, почему отказались высылать российских дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса241
Первая отставка произошла в Кемерово442
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев154
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Умер Виктор Калашников33
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение