ОАК открывает центр обучения по стандартам WorldSkills на Дальнем Востоке

"Ежегодно Объединенная авиастроительная корпорация принимает на заводы около двух тысяч молодых рабочих. Наша задача — не только использовать самое современное оборудование и технологии, но и применять лучшие мировые методики при подготовке производственного персонала", — сказала Шепелева.

В МЦК будет вестись подготовка молодых рабочих по стандартам WorldSkills по нескольким дисциплинам, в том числе по мехатронике, мобильной робототехнике, инженерному дизайну, прототипированию, электромонтажу оборудования, обработке металла, фрезерованию и токарному делу.

Летом этого года, как ожидается, на базе МЦК в Комсомольске-на-Амуре будут организованы соревнования для молодых рабочих и инженеров заводов Объединенной авиастроительной корпорации по стандартам WorldSkills. Кроме того МЦК будет выбран в качестве одного из полигонов для подготовки участников международного чемпионата WorldSkills. На базе центра уже проводились соревнования для молодых рабочих корпорации «Сухой».

Межрегиональный центр в Комсомольске-на-Амуре станет второй по счету площадкой, специализирующейся на подготовке молодых рабочих авиационных специальностей.

В 2016 году начал работу МЦК в Ульяновске , инвестиции ОАК, министерства образования и науки, а также региональных властей в оснащение центра также составили порядка 400 миллионов рублей.

Движение WorldSkills возникло в 1946 году для обмена технологиями и профессиональным мастерством между странами, заинтересованными в скорейшем восстановлении после войны. Задачей участников было не конкурировать друг с другом, а перенимать опыт и знания. Цель проекта — сделать рабочие профессии популярными и востребованными.

ОАК участвует в движении WorldSkills с 2014 — тогда корпорация впервые направила сотрудников для участия в соревнованиях молодых рабочих промышленных предприятий WorldSkills Hi-Tech. С 2015 года перед выходом на WorldSkills Hi-Tech участники проходят отбор сначала на своих предприятиях, а потом на Открытом корпоративном чемпионате ОАК по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills. Всего в отборочных соревнованиях на предприятиях ежегодно принимают участие более 200 молодых рабочих и инженеров.