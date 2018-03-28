ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» исполняется пять лет

Предприятие начало свою работу 29 марта 2013 года. Основная задача ГБУ «ПТЦ ПАСТ» — поддержание в постоянной готовности транспортных средств, техники и оборудования, задействованных в обеспечении предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для того чтобы пожарные и спасатели столицы могли уверенно выполнять свой долг, необходима исправная и проверенная техника, от работы которой, зачастую, зависит их жизнь. Важнейшую роль в обеспечении московских спасателей специальным оборудованием выполняет ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники». В его штате трудятся 278 человек.

— Мы — подразделение обеспечения спасателей транспортом, баллонами, инструментами, — говорит начальник ГБУ «ПТЦ ПАСТ» Павел Суворов . –Мы не тушим пожары, но отвечаем за техническую возможность делать это. За год сотрудники центра обслуживают 516 единиц оперативно-служебной и специальной техники, осуществляют поверку 4021 кислородного баллона высокого давления, 5100 контрольно-измерительных приборов, а также 1240 единиц спецоборудования.

С текущего года специалисты Центра осваивают новый вид деятельности — ремонт и покраску маломерных судов, стоящих на вооружении ГКУ «МГПСС».

Если во время ликвидации чрезвычайной ситуации у спасателя откажет кислородный баллон или окажется неисправен манометр, может случится беда. Все специалисты, проводящие испытания баллонов высокого давления, имеют личные клейма, которые подтверждают, что баллон поверен и гарантируют пятилетний срок эксплуатации.

Поверка баллонов — длительный процесс. В первую очередь, производится взвешивание и наружный осмотр. Если значение отклоняется от нормы (3740 граммов), устройство бракуется. Затем ведущий механик Производственно-технического центра Андрей Громов , с помощью эндоскопа, исследует на наличие ржавчины и вмятин внутреннюю поверхность баллона. Если повреждений нет, баллон устанавливается на испытательный стенд и заполняется водой.

— Это необходимо для того, чтобы удалить лишний воздух, — объясняет мастер. — После чего установка создает давление 450 атмосфер, аналогичное реальным условиям сжатия воздуха. Баллон должен простоять так 10 минут. Если есть дефект, он запотевает, а может даже взорваться.

После поверки, баллоны сушат, снова взвешивают и удаляют небольшие внешние повреждения. Каждый специалист несет личную ответственность за качество своей работы, поэтому все делается крайне скрупулёзно и тщательно.

В распоряжении Центра есть передвижная лаборатория по поверке и контролю измерительных приборов. Она осуществляет ежедневные выезды в пожарно-спасательные отряды столицы. По словам начальника группы метрологии Алексея Сазонова, специалисты лаборатории проверяют манометры, амперметры, вольтметры, установленные на дыхательных аппаратах, водолазном снаряжении и компрессорах.

В ГБУ «ПТЦ ПАСТ» активно поддерживается традиция наставничества. В настоящий момент в Центре проходят преддипломную практику шесть студентов ГБОУ СПО «Технический пожарно-спасательного колледжа №57 им. Героя Российской Федерации В. М. Максимчука».

— Мы идем по пути воспитания и обучения молодежи, — говорит главный инженер ГБУ «ПТЦ ПАСТ» Ришат Нурдинов. — В колледже они получили базовые, теоретические знания. Здесь же, под руководством опытного наставника, будущие мастера практически осваивают свою профессию, проводят все работы. Готовим себе смену.

Работа пожарных и спасателей — это ежедневный подвиг. Но и работа специалистов ГБУ «ПТЦ ПАСТ» — подвиг не меньший. Ведь только благодаря их труду, их умелым рукам, московские спасатели могут идти в огонь и в воду, зная, что оборудование не откажет, техника исправна и за все это отвечают настоящие мастера.