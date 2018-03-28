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В Останкине оперативно починили сломавшийся светофор для трамваев
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В Останкине оперативно починили сломавшийся светофор для трамваев 

Управа Останкинского района 24 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
Городские службы оперативно починили вышедший из строя трамвайный светофор в Останкине, неподалеку от ВДНХ. Соответствующая просьба поступила от пользователя портала «Наш город».
О неполадке москвич Андрей Г. сообщил днем 26 марта, приложив подтверждающие фото. На следующее утро заявителю был дан официальный ответ за подписью руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе трамвайного светофора устранены. Устранен обрыв сигнального кабеля», — говорится в ответе.
Напомним, обратиться на портал «Наш город» может любой интернет-пользователь, пройдя несложную регистрацию. Все сообщения перед публикацией проверяются модераторами. (иб)
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