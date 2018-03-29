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Президенты Германии и Финляндии обсудили по телефону отношения ЕС и России
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Президенты Германии и Финляндии обсудили по телефону отношения ЕС и России 

РИА Новости 1 час назад
ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил со своим коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером состояние отношений между государствами-членами Евросоюза и Россией, сообщает в четверг канцелярия главы Финляндии.
"Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё в четверг, 29 марта 2018 года, провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Они обсудили состояние отношений между государствами-членами Европейского Союза и Россией", — говорится в сообщении.
Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что 25 марта по инициативе финской стороны, Ниинистё обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с применением отравляющих веществ в британском Солсбери.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
После ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие в сед за Великобританией заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
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