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Комитет Госдумы поддержал проект об обязанности организации отвечать за пребывание иностранцев в России
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Комитет Госдумы поддержал проект об обязанности организации отвечать за пребывание иностранцев в России 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал одобрить при рассмотрении в первом чтении правительственный законопроект об обязанности лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, обеспечивать соблюдение иностранными гражданами заявленной цели въезда в Россию и сроков их пребывания в стране. Такое решение принято в ходе заседания комитета.
«Речь в первую очередь идет о тех иностранных гражданах, которые приезжают сюда с целью трудоустройства. Именно там происходят нарушения действующего законодательства, когда гражданин находится сверх срока и уже без легального обоснования пребывания в Российской Федерации на нашей территории, когда тратятся огромные силы и средства сотрудниками миграционной службы по их розыску и выдворению. Законопроектом предлагается обязанность по принятию мер по выезду иностранных граждан возложить на приглашающую сторону, что вполне логично и будет работать на предотвращение нелегальной миграции в нашу страну», — сказал первый заместитель председателя комитета Дмитрий Вяткин.
Согласно пояснительной записке к законопроекту действующим законодательством не установлена обязанность приглашающей стороны контролировать соблюдение иностранцами и лицами без гражданства заявленной цели въезда в Российскую Федерацию при их нахождении на территории страны. В то же время, по словам авторов, в 2017 г. территориальными органами МВД России пресечено более 136 тыс. фактов нарушения иностранными гражданами режима пребывания в России.
Уточняется также, что документом предусмотрена отсрочка даты вступления в силу закона из-за необходимости разработать проект постановления правительства РФ, который установит перечень и порядок осуществления таких мер.
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