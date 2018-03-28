Ещё
Евросоюз представил план повышения мобильности войск на случай кризисов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Евросоюз представил план повышения мобильности войск на случай кризисов 

РИА Новости 28 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Власти ЕС представили в среду план действий по повышению военной мобильности в рамках Евросоюза и за его пределами, направленный на повышение уровня взаимодействия для переброски сил в случае кризисных ситуаций, первые конкретные меры будут реализованы уже в ближайшие месяцы, сообщили в Еврокомиссии. План реализуется в рамках общей стратегии по созданию к 2025 году оборонного союза между странами ЕС.
"В плане действий определен ряд оперативных мер по устранению физических, процедурных или нормативных барьеров, препятствующих военной мобильности", — сообщили в пресс-службе ЕК.
По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, которая представляла в среду этот документ, «содействие военной мобильности внутри ЕС поможет быть более эффективными в предотвращении кризисов, в развертывании наших миссий и более быстром реагировании при возникновении вызовов». Такое сотрудничество предполагается вести, в том числе с участием НАТО.
Планом предусматривается выработка к середине 2018 года конкретных нормативных требований для обеспечения военной мобильности. Кроме того, к 2019 году должны быть определены задачи в сфере модернизации транспортной инфраструктуры с учетом гражданских и военных потребностей, будет составлен перечень приоритетных проектов. Также власти ЕС должны рассмотреть варианты упрощения таможенных формальностей при проведении военных операций, оценить необходимость согласования общих правил перевозки опасных грузов.
План действий представлен государствам ЕС для рассмотрения и одобрения. Первые мероприятия, как ожидается, будут осуществлены в ближайшие месяцы.
Главы государств и правительств стран Евросоюза еще в декабре поручили активизировать работу по обеспечению свободного перемещения войск и военной техники в границах Евросоюза как в рамках Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), так и в контексте сотрудничества ЕС-НАТО. PESCO позволяет совместно формировать силы и средства и проводить операции в сфере обороны и безопасности. В ноябре 23 страны ЕС, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к реализации PESCO. Позже к ним присоединились еще две страны. Не выразили желания участвовать в PESCO только Великобритания, Дания и Мальта.
РИА Новости: последние новости
Тулеев предупредил жителей Кузбасса о попытках нажиться на трагедии в ТЦ В Совфеде разработают поправки в законодательство после пожара в Кемерово В МИД Австрии объяснили, почему отказались высылать российских дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса258
Первая отставка произошла в Кемерово445
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев157
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Умер Виктор Калашников33
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение