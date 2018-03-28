После трагедии в Кемерово Цымбалюк-Романовская повеселилась на юбилее Смеховой

27 марта Алика Смехова отметила круглую дату. Популярной артистке исполнилось 50 лет, и на посвященную юбилею вечеринку она пригласила подругу Виталину Цымбалюк-Романовскую.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала несколько фотографий и видео, посвященных Алике Смеховой. «Счастлива, что могу лично поздравить уникальную актрису, потрясающего человека и нереальную женщину Алика Смехова с Днем Рождения! Вечной молодости, Счастья и Вдохновения ❤️ Ты — Лучшая!👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — написала Виталина.

Пианистка выложила кадр с дня рождения приятельницы и даже короткое видео, на котором именинница запечатлена задувающей свечи на праздничном торте. Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям. «Ооо. Виталина, Алика великолепная», «Алика большая умница, прекрасная актриса, великолепная певица и просто красавица!», «Алика — очень достойная женщина, многогранная личность с твердыми убеждениями и принципами, а главное, Вас понимает и ценит! Такая дружба многого стоит!», «Алика невозможно женственная и красивая женщина! Невероятно талантливая и при этом очень скромная!», — рассыпались в комплиментах поклонники.

Интересно, что сама Алика Смехова предпочла на своих страничках в социальных сетях не публиковать фотографии с дня рождения. Зато артистка не забыла выложить картинки, посвященные трагедии в Кемерово