На место Ленина на Бессарабке претендует Кобзарь в вышиванке

Петиция с таким предложением появилась на сайте Киеврады.

Автор петиции, Борис Рябко, предлагает благоустроить бульвар Шевченко, а памятник Кобзарю поставить на место, где раньше стояла скульптура Ленина. Он считает, что памятник Шевченко не должен быть серым и угрюмым, а должен быть цветным и одетым в вышиванку.

В петиции также предлагается поставить вдоль всего бульвара гранитные плиты в виде страниц с цитатами из «Кобзаря» и других произведений Шевченко.

«Изменения и благоустройство бульвара Шевченко могут вполне сделать его любимым местом не только киевлян и гостей города из Украины , а также иностранных туристов», — считает Борис Рябко.

Рябко также предлагает провести акции по сбору средств и взносов граждан на реализацию проекта.

Пока киевляне не поддержали петицию, она набрала ничтожно малое количество голосов.