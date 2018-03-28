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На место Ленина на Бессарабке претендует Кобзарь в вышиванке
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На место Ленина на Бессарабке претендует Кобзарь в вышиванке 

Украина.ру 28 минут назад
Фото: Украина.ру
Петиция с таким предложением появилась на сайте Киеврады.
Автор петиции, Борис Рябко, предлагает благоустроить бульвар Шевченко, а памятник Кобзарю поставить на место, где раньше стояла скульптура Ленина. Он считает, что памятник Шевченко не должен быть серым и угрюмым, а должен быть цветным и одетым в вышиванку.
В петиции также предлагается поставить вдоль всего бульвара гранитные плиты в виде страниц с цитатами из «Кобзаря» и других произведений Шевченко.
«Изменения и благоустройство бульвара Шевченко могут вполне сделать его любимым местом не только киевлян и гостей города из Украины, а также иностранных туристов», — считает Борис Рябко.
Рябко также предлагает провести акции по сбору средств и взносов граждан на реализацию проекта.
Пока киевляне не поддержали петицию, она набрала ничтожно малое количество голосов.
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