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Замгендиректора РЖД станет директор по экономике и финансам Ольга Гнедкова
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Замгендиректора РЖД станет директор по экономике и финансам Ольга Гнедкова 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Заместителем генерального директора РЖД будет назначена директор по экономике и финансам Ольга Гнедкова, сообщил ТАСС представитель компании.
На заседании совета директоров РЖД 27 марта рассматривался вопрос «о назначении заместителя генерального директора».
Ольга Гнедкова с 2005 года возглавляла департамент корпоративных финансов РЖД. С 2017 года она занимает должность директора по экономике и финансам. Также Гнедкова является членом правления РЖД.
РЖД оказывает полный спектр услуг в таких сферах, как грузовые перевозки, предоставление услуг локомотивной тяги и инфраструктуры; ремонт подвижного состава; пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении; контейнерные перевозки, логистические, инжиниринговые услуги; научно— исследовательские и опытно-конструкторские работы; а также прочие виды деятельности. Единственным акционером компании является Российская Федерация. От имени РФ полномочия акционера осуществляются правительством России.
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