Замгендиректора РЖД станет директор по экономике и финансам Ольга Гнедкова

На заседании совета директоров РЖД 27 марта рассматривался вопрос «о назначении заместителя генерального директора».

Ольга Гнедкова с 2005 года возглавляла департамент корпоративных финансов РЖД. С 2017 года она занимает должность директора по экономике и финансам. Также Гнедкова является членом правления РЖД.