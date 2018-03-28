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Налоговики изменили правила исправления «первички»
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Налоговики изменили правила исправления «первички» 

Время бухгалтера 25 минут назад
Законом о бухучете установлен порядок корректировки ошибочных первичных документов. Исправлять неверные бланки путем их замены на новые данным нормативным документом не предусмотрено. В связи с этим фискалы считают возможным исправлять ошибки в «первичке» ориентируясь на правила заполнения счетов-фактур.
Напомним, что Постановлением от 26.12.2011 № 1137 установлено, что для коррекции счета-фактуры выставляется новый документ, в котором прописываются реквизиты первичного экземпляра. Такой порядок, по мнению налоговиков, повторяет Положение о документах, утв. Минфином СССР 29.07.1983 № 105, в котором сказано, что исправление «первички» путем ее замены на новый бланк возможно, если скорректированный документ будет содержать указание на то, что документ является исправительным, порядковый номер исправления и его дата.
Напомним, что ранее чиновники, ссылаясь на бухгалтерский закон, были против такой методики исправления «первички». Однако вначале марта фискалы сменили гнев на милость. А данное письмо подтвердило осознанность новой позиции налоговой службы.
Письмо ФНС России от 23.03.2018 № СД-4-3/5412@ Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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