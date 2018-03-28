Ещё
Кировский завод вложит 100 млн рублей в успешные стартапы индустриального акселератора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кировский завод вложит 100 млн рублей в успешные стартапы индустриального акселератора 

RB.ru 24 минуты назад
Фото: RB.ru
Принять участие в программе смогут, в том числе проекты в сфере цифрового сельского хозяйства, промышленного интернета вещей, больших данных, энергетики, робототехники, электронной коммерции и транспорта, уточняется в сообщении.
Компании получат гранты для покрытия части затрат на прохождение программы, экспертную и менторскую поддержку от iDealMachine, Кировского завода и профильных компаний. Успешные стартапы смогут внедрить разработанные технологии на промышленной площадке Кировского завода.
Набор участников проводится до конца мая, организаторы отберут около 10 проектов. Акселерационная сессия начнется в июне и продлится четыре месяца. Программа завершится инвестиционной сессией, где стартапы представят инвесторам, бизнес-ангелам и профильным корпорациям результаты работы и планы по дальнейшему развитию проектов.
RB.ru: последние новости
Uber выплатит $10 млн по иску сотрудниц о дискриминации Добро пожаловать в Цукертаун: как компании Кремниевой долины строят собственные поселения Стартап по разработке киосков самообслуживания «иНВенд» привлек 9 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса249
Первая отставка произошла в Кемерово444
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев155
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Умер Виктор Калашников32
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение