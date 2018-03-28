Кировский завод вложит 100 млн рублей в успешные стартапы индустриального акселератора

Принять участие в программе смогут, в том числе проекты в сфере цифрового сельского хозяйства, промышленного интернета вещей, больших данных, энергетики, робототехники, электронной коммерции и транспорта, уточняется в сообщении.

Компании получат гранты для покрытия части затрат на прохождение программы, экспертную и менторскую поддержку от iDealMachine, Кировского завода и профильных компаний. Успешные стартапы смогут внедрить разработанные технологии на промышленной площадке Кировского завода.

Набор участников проводится до конца мая, организаторы отберут около 10 проектов. Акселерационная сессия начнется в июне и продлится четыре месяца. Программа завершится инвестиционной сессией, где стартапы представят инвесторам, бизнес-ангелам и профильным корпорациям результаты работы и планы по дальнейшему развитию проектов.