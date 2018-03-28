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Центр занятости Москвы объявил о помощи безработным гражданам
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Центр занятости Москвы объявил о помощи безработным гражданам 

Вестник района Гагаринский 26 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Государственное казенное учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы напоминает о предоставлении безработным гражданам, желающим организовать собственное дело, следующих услуг:
— информационно-консультационные;
— информирование о порядке подготовки учредительных документов для создания малого предприятия;
— содействие в подготовке технико-экономического обоснования (бизнес-плана);
— возмещение расходов на регистрацию ООО или ИП (оплата государственной пошлины,
изготовление печатей, штампов, приобретение бланочной документации) в размере не более
10 200,00 рублей.
За подробной информацией интересующиеся могут в Отдел содействия организации собственного дела по телефону 8 (499)-179-46-01.
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