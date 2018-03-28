Центр занятости Москвы объявил о помощи безработным гражданам

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы напоминает о предоставлении безработным гражданам, желающим организовать собственное дело, следующих услуг:

— информационно-консультационные;

— информирование о порядке подготовки учредительных документов для создания малого предприятия;

— содействие в подготовке технико-экономического обоснования (бизнес-плана);

— возмещение расходов на регистрацию ООО или ИП (оплата государственной пошлины,

изготовление печатей, штампов, приобретение бланочной документации) в размере не более

10 200,00 рублей.

За подробной информацией интересующиеся могут в Отдел содействия организации собственного дела по телефону 8 (499)-179-46-01.