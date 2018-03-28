«Бездушный вы». Ямальский оппозиционер выступил против митинга «Кемерово — мы с тобой»

Активист Александр Бондарчук из второго по численности населения города Ямала давно известен своими политическими взглядами. Он активно поддерживает Алексея Навального , постоянно критикует действующую власть. Но сегодня не об этом. Александр Бондарчук навлек на себя недовольство пользователей интернета из-за последних заявлений, связанных с траурными мероприятиями. На своей странице в социально сети он высказался о проведении в городе акции « Кемерово — мы с тобой», которую он считает незаконной. Задел активиста тот факт, что в прошлом году его наказали за призывы прийти на публичное мероприятие.

«В прошлом году меня наказали за призывы, за приглашения на прогулку. Сказали, что нет такого понятия «пригласить на прогулку», а есть шествие, есть 54-й Федеральный закон, он определяет единые требования для публичных мероприятий Я требую, чтобы все было по закону. Если посчитали, что я сделал что-то не по закону, тогда и сегодняшнее мероприятие — незаконное Произошло большое горе, даже не могу словами передать, не дай бог кому-то пережить своих детей, это самое страшное в жизни», — говорит Александр Бондарчук.

Активист напомнил, что закон о публичных мероприятиях применялся в отношении него.

«А вот ввиду того, что люди погибли — на него не надо смотреть? Можно наплевать и забыть? Как? Это единый закон для всех, — подчеркнул оппозиционер. — Нельзя двояко трактовать один и тот же закон. Нельзя! Я считаю акцию незаконным митингом Двойных стандартов быть не должно».

Активист считает, что именно двойные трактовки закона привели к трагедии в кемеровском торговом центре. В комментариях под видео ему посоветовали немного подумать над своих заявлением (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены).

«Настроение у Вас боевое, думаю в спокойной обстановке Вы все обдумаете и немножко по-другому посмотрите на эту ситуацию. В России правит две силы: власть и народ. Проявление сегодняшнего траура — это волеизъявление народа, не власти», — написал один из пользователей.

Кроме того, активист разместил на своей страничке еще один пост по этой ситуации.

«В Ноябрьске идут призывы к выходу на не согласованный митинг. Это не соответствует ФЗ-54! За аналогичные призывы выйти на прогулку 12.06.2017г. меня оштрафовали на 10 т.р., а за преждевременное приглашение 24.01.2018г. на согласованный митинг меня оштрафовали на 150 т.р. Кто Вы после этого? В России действуют двойные стандарты, которые приводят к таким трагедиям, как в Кемерово (((Коррупция этих чиновников на лицо!», — пишет Александр Бондарчук.

Под этим постом люди писали комментарии следующего содержания: «Не уместно как то…», «Там дети погибли, а вы все про деньги. Бездушный вы», «Мне кажется это действительно не уместно…люди хотят поддержать родных и близких …погибших ДЕТЕЙ…».

Один из пользователей призвал активиста придерживаться моральных принципов.

«Это не политическое мероприятие, и вы как человек претендующий на должность мера, должны это осознавать и в первую очередь руководствоваться моральными принципами. В России траур…», — написал комментатор.

Активная деятельность Александра Бондарчука не осталась без внимания жителей города. Например, в паблике «8 микрорайон г. Ноябрьск !» появилось обсуждение его слов. Начинается пост со слов: «Кому траур и скорбь, а кто то пытается решить свои проблемы!».