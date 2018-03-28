Активист Александр Бондарчук из второго по численности населения города Ямала давно известен своими политическими взглядами. Он активно поддерживает Алексея Навального, постоянно критикует действующую власть. Но сегодня не об этом. Александр Бондарчук навлек на себя недовольство пользователей интернета из-за последних заявлений, связанных с траурными мероприятиями. На своей странице в социально сети он высказался о проведении в городе акции «Кемерово — мы с тобой», которую он считает незаконной. Задел активиста тот факт, что в прошлом году его наказали за призывы прийти на публичное мероприятие.
«В прошлом году меня наказали за призывы, за приглашения на прогулку. Сказали, что нет такого понятия «пригласить на прогулку», а есть шествие, есть 54-й Федеральный закон, он определяет единые требования для публичных мероприятий Я требую, чтобы все было по закону. Если посчитали, что я сделал что-то не по закону, тогда и сегодняшнее мероприятие — незаконное Произошло большое горе, даже не могу словами передать, не дай бог кому-то пережить своих детей, это самое страшное в жизни», — говорит Александр Бондарчук.
Активист напомнил, что закон о публичных мероприятиях применялся в отношении него.
«А вот ввиду того, что люди погибли — на него не надо смотреть? Можно наплевать и забыть? Как? Это единый закон для всех, — подчеркнул оппозиционер. — Нельзя двояко трактовать один и тот же закон. Нельзя! Я считаю акцию незаконным митингом Двойных стандартов быть не должно».
Активист считает, что именно двойные трактовки закона привели к трагедии в кемеровском торговом центре. В комментариях под видео ему посоветовали немного подумать над своих заявлением (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены).
«Настроение у Вас боевое, думаю в спокойной обстановке Вы все обдумаете и немножко по-другому посмотрите на эту ситуацию. В России правит две силы: власть и народ. Проявление сегодняшнего траура — это волеизъявление народа, не власти», — написал один из пользователей.
Кроме того, активист разместил на своей страничке еще один пост по этой ситуации.
«В Ноябрьске идут призывы к выходу на не согласованный митинг. Это не соответствует ФЗ-54! За аналогичные призывы выйти на прогулку 12.06.2017г. меня оштрафовали на 10 т.р., а за преждевременное приглашение 24.01.2018г. на согласованный митинг меня оштрафовали на 150 т.р. Кто Вы после этого? В России действуют двойные стандарты, которые приводят к таким трагедиям, как в Кемерово (((Коррупция этих чиновников на лицо!», — пишет Александр Бондарчук.
Под этим постом люди писали комментарии следующего содержания: «Не уместно как то…», «Там дети погибли, а вы все про деньги. Бездушный вы», «Мне кажется это действительно не уместно…люди хотят поддержать родных и близких …погибших ДЕТЕЙ…».
Один из пользователей призвал активиста придерживаться моральных принципов.
«Это не политическое мероприятие, и вы как человек претендующий на должность мера, должны это осознавать и в первую очередь руководствоваться моральными принципами. В России траур…», — написал комментатор.
Активная деятельность Александра Бондарчука не осталась без внимания жителей города. Например, в паблике «8 микрорайон г. Ноябрьск!» появилось обсуждение его слов. Начинается пост со слов: «Кому траур и скорбь, а кто то пытается решить свои проблемы!».
Напомним, что Александр Бондарчук известен в Ноябрьске своими сомнительными инициативами. Одно из его последних предложений — вывести Ноябрьск из состава Ямало-Ненецкого автономного округа. Активист предлагает войти в состав Тюменской области. Он уже даже начал сбор подписей, а также поучаствовал в организации митинга на эту тему.