За наследство бьются вдовы: кому достается имущество известных артистов

В звездных семьях свои законы. Жены здесь часто становятся правой рукой (директорами, няньками, пресс-секретарями) при именитых мужьях, которые зарабатывают хорошо, но за здоровьем следят плохо. Если, не дай бог, артист уходит в мир иной, их спутницы вроде бы должны унаследовать его состояние. Но случается это не всегда. «Телепрограмма» рассказывает истории вдов, которые пока не получили положенное (или не положенное) им по закону наследство.

Актер умер в 47 лет. Завещания он не оставил, поэтому в течение полугода со дня смерти (до 15 апреля) наследники должны предъявить права на имущество. У Марьянова осталось четыре наследника так называемой первой очереди: отец, сын от первого брака, жена и дочь от второго брака.

Предмет спора

Квартира в Москве , дом в Подмосковье , банковские счета. Наследство оценивается в 100 миллионов рублей.

Суть спора

«Мне ничего не принадлежит! — утверждала вдова актера психолог Ксения Бик (на фото с Марьяновым). — Дима очень долго говорил о завещании, но так ничего и не сделал. Говорил, что все, что он заработал, должно достаться нам». Дочери Ксении и Дмитрия Анфисе скоро исполнится 10 лет. После смерти актера в прессе даже появилась информация о том, что Анфиса — дочь Ксении от предыдущих отношений. Вопросами наследства вдова актера пока не интересовалась. Но если в первые месяцы после смерти мужа она повторяла, что имущественные дела ее не интересуют, то теперь Бик изменила точку зрения: «Я не бесприданница. Я из хорошей семьи, и мне есть на что жить. В юридических тонкостях я не разбираюсь, ни с кем не консультируюсь. Прекрасно понимаю, что сейчас может начаться, и хочу, чтобы все было по закону. Если ситуация разрешится справедливо с юридической точки зрения, у меня никаких претензий не будет».

Сын Марьянова Даниил и отец актера Юрий Георгиевич также пока о своих претензиях на имущество звезды не объявляли.

Фото: Anatoly LOMOHOV/globallookpress.com Экс-солист группы «Иванушки Интернешнл» Олег Яковлев умер в 47 лет. Прошло 9 месяцев, а наследники продолжают спор из-за наследства музыканта.

Предмет спора

Недвижимость в Москве (3 квартиры и 1 комната), Санкт-Петербурге Черногории , машины, счета в банке. Наследство оценивается в 200 миллионов рублей.

Суть спора

Олег Яковлев оставил завещание, по которому имущество оставил племяннице Татьяне Яковлевой . Гражданская жена музыканта Александра Куцевол (на фото), которая была директором Яковлева, жила с ним с 2012 года. Раньше она не говорила о том, что их брак был зарегистрирован. Но накануне вступления завещания в законную силу прислала нотариусу Татьяны Яковлевой документ о том, что они с Олегом зарегистрировали брак. «Оказалось, что они якобы пять лет назад расписались в Сербии в каком-то городишке… — говорит Татьяна. — Олег говорил, что жениться на Куцевол не собирался. И зачем было ехать в такую глушь?» Тем не менее Куцевол оспаривает завещание. Нотариус Татьяны Яковлевой направил запрос в консульство Сербии — идет проверка подлинности документа о регистрации брака. Гражданская жена не имеет права на наследство мужа. Куцевол сможет претендовать на наследство, если окажется законной женой музыканта.

Народный артист РСФСР Алексей Петренко умер в 78 лет. Прошло больше года, а споры за его наследство не утихают, поэтому на имущество и счета наложен арест. На наследство претендуют дочь актера от первого брака Полина, его вдова (она третья жена Петренко) и ее дочь Мелания (в суде оспаривается родство девочки с Петренко).

Предмет спора

Счета на 11 миллионов рублей, дом в Тверской области

Суть спора

Часть имущества Петренко подарил при жизни третьей жене Азиме Абдумаминовой (на фото). Она получила 1/2 доли квартиры в Москве, загородный дом и квартиру в Балашихе . Интересно, что столичная квартира изначально принадлежала второй жене актера Галине Кожуховой, а дача в Балашихе была родовым гнездом Кожуховых. Почему это имущество Петренко подарил Азиме, забыв про пасынка, телеведущего Михаила Кожухова , — большой вопрос. Михаил Кожухов как человек интеллигентный не стал вступать в спор из-за наследства.

Алексей Петренко и Азима Абдумаминова поженились в 2010 году — вскоре после смерти Галины Кожуховой. Полина Петренко считает, что Азима мошенническим способом завладела имуществом отца. Поэтому подала иск об отстранении Азимы Абдумаминовой и Мелании Петренко от наследования имущества артиста, также она оспаривает договор дарения. Суд проверяет подлинность подписи Алексея Петренко на дарственных, по которым Азима получила большую часть имущества актера. Суд Москвы назначил ДНК-тест на определение отцовства Мелании Петренко. Экспертизу требует бывший муж Абдумаминовой Улукбек Сулейманов — он считает себя отцом Мелании. Адвокат Сулейманова Анатолий Сафонов объясняет: «Есть два свидетельства о рождении Мелании. По одному она родилась в Октябрьском районе города Бишкек под именем Сулейманова Алия, а по второму — в Карабуринском районе Таласской области от неработающего лица Алексея Петренко под именем Петренко Мелания. Причем Петренко почему-то в документах оказался на 20 лет моложе».

Если мошеннические действия вдовы Петренко будут доказаны в суде, то Абдумаминова может лишиться значительной части наследства, а ее дочь исключат из числа наследников.