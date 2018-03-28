Генпрокуратура не будет искать коррупцию в отношениях Дерипаски и Приходько

В своем ответе депутату Буксман пояснил, что по 10-й статье ФЗ «О прокуратуре» надзорное ведомство принимает заявления и жалобы на нарушение законов, но по первой статье того же закона надзор за исполнением законов «данной категорией лиц» к компетенции органов прокуратуры не относится.

Напомним, 27 марта суд Краснодара

подтвердил

законность блокировки интернет-страниц по иску Дерипаски.

Решение о блокировке страниц с расследованием о Дерипаске принял 9 февраля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края . Такое решение было вынесено в связи с иском

самого бизнесмена к «источникам» информации, распространенной СМИ, — блогерам Александру Кириллову (Алекс Лесли) и Насте Рыбке.

В расследовании говорилось об отдыхе в олигарха на яхте в Норвегии в компании вице-премьера Сергея Приходько и девушек легкого поведения, включая Настю Рыбку, а также высказывалось предположение о предполагаемых коррупционных связях между миллиардером и политиком.

После подачи иска Усть-Лабинский суд принял обеспечительные меры в виде ограничения доступа к материалам, распространенным Навальным и многими СМИ. После этого интернет-страницы этих СМИ и оппозиционера, распространившие информацию о расследовании, оказались заблокированы Роскомнадзором

Навальный пытался оспорить действия Роскомнадзора в суде, но его иск был отклонен. При этом 20 февраля Роскомнадзор

отказался

блокировать YouTube, не исполнивший предписание суда по иску Дерипаски.

Между тем Настя Рыбка сейчас находится в тюрьме в Таиланде , где была задержана за участие в организации незаконного секс-тренинга. В феврале она попросила политического убежища в США , пообещав рассказать о связи российских элит с американскими выборами.

На прошлой неделе прокуратура Таиланда

предъявила

Рыбке и ее приятелям обвинение в осуществлении нелегальной коммерческой и трудовой деятельности. В случае признания вины обвиняемых ждет, скорее всего, условный срок, небольшой штраф и скорая депортация, рассказал журналистам адвокат задержанных. Если же обвиняемые откажутся признавать свою вину, добавил он, то судебный процесс может затянуться на месяцы.