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Генпрокуратура не будет искать коррупцию в отношениях Дерипаски и Приходько
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Генпрокуратура не будет искать коррупцию в отношениях Дерипаски и Приходько 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Генеральная прокуратура сообщила, что не в ее компетенции проверять на предмет возможной коррупционной составляющей информацию, опубликованную Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, о пребывании на яхте бизнесмена Олега Дерипаски вице-премьера РФ Сергея Приходько. Как пишет, об этом говорится в ответе замгенпрокурора Александра Буксмана депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину.
Депутат 12 февраля написал запрос генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить фигурантов расследования ФБК об отдыхе Приходько на яхте Elden, принадлежащей Дерипаске, вместе с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой).
В своем ответе депутату Буксман пояснил, что по 10-й статье ФЗ «О прокуратуре» надзорное ведомство принимает заявления и жалобы на нарушение законов, но по первой статье того же закона надзор за исполнением законов «данной категорией лиц» к компетенции органов прокуратуры не относится.
Как отмечает РБК, схожим образом генпрокуратура в начале прошлого года ответила на запрос российского офиса Transparency International, который предложил проверить законность вхождения в генсовет партии «Единая Россия» главы Минстроя Михаила Меня.
Напомним, 27 марта суд Краснодара
подтвердил
законность блокировки интернет-страниц по иску Дерипаски.
Решение о блокировке страниц с расследованием о Дерипаске принял 9 февраля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Такое решение было вынесено в связи с  иском
самого бизнесмена к «источникам» информации, распространенной СМИ, — блогерам Александру Кириллову (Алекс Лесли) и Насте Рыбке.
В расследовании говорилось об отдыхе в олигарха на яхте в Норвегии в компании вице-премьера Сергея Приходько и девушек легкого поведения, включая Настю Рыбку, а также высказывалось предположение о предполагаемых коррупционных связях между миллиардером и политиком.
После подачи иска Усть-Лабинский суд принял обеспечительные меры в виде ограничения доступа к материалам, распространенным Навальным и многими СМИ. После этого интернет-страницы этих СМИ и оппозиционера, распространившие информацию о расследовании, оказались заблокированы Роскомнадзором.
Навальный пытался оспорить действия Роскомнадзора в суде, но его иск был  отклонен. При этом 20 февраля Роскомнадзор
отказался
блокировать YouTube, не исполнивший предписание суда по иску Дерипаски.
Между тем Настя Рыбка сейчас находится в тюрьме в Таиланде, где была задержана за участие в организации незаконного секс-тренинга. В феврале она попросила политического убежища в США, пообещав рассказать о связи российских элит с американскими выборами.
На прошлой неделе прокуратура Таиланда
предъявила
Рыбке и ее приятелям обвинение в осуществлении нелегальной коммерческой и трудовой деятельности. В случае признания вины обвиняемых ждет, скорее всего, условный срок, небольшой штраф и скорая депортация, рассказал журналистам адвокат задержанных. Если же обвиняемые откажутся признавать свою вину, добавил он, то судебный процесс может затянуться на месяцы.
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