Новый бьюти-тренд холодной весны — цветущие брови-сады с лепестками и бабочками

Наверное, именно этого бьюти-тренда нам так не хватало этой холодной весной! Бьюти-блогеры наперебой постят туториалы и селфи с хэштегом #gardeneyebrows и цветущими бровями, в оформлении которых используют зеленую тушь, настоящие бутоны и лепестки, бусины и изображения бабочек.

Яркий броу-макияж подойдет для летнего фестиваля или домашней вечеринки в саду, его делают в духе готических принцесс и лесных фей, а запустила волну подражаний канадская влогер taytay_xx. К минувшему Рождеству девушка оформила брови в виде праздничных елок, и к ней в Instagram и YouTube немедленно пришли сотни тысяч новых подписчиц и подписчиков. Перед сменой сезона влогер не стала изменять своей любви к растительной теме и опять создала эффектный тренд.

Признайся, а тебе захотелось, чтобы брови зацвели?

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Фото:Instagram