Строительство первого Национального музея в Ингушетии начнется в 2019 году

Планируется, что он откроется в Магасе через два года. «Это один из пяти проектов, который будет реализован в республике по ФЦП «Культура России», — рассказал ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров . — В мае мы ждем завершения госэкспертизы этого объекта, чтобы включить его в следующие годы финансирования программы. Думаю, строительство мы начнем в 2019 году, а открытие произойдет в 2020 году». Как уточнил помощник министра культуры и архивного дела республики Ибрагим Хидриев, в столице региона Магасе уже выделен участок под строительство здания. «В новом здании, скорей всего, разместится музей краеведения имени Тугана Мальсагова, который сейчас находится в Назрани в аварийном здании», — отметил он, добавив, что в нынешнем здании также не хвате места для размещения всех экспонатов.