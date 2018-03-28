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Строительство первого Национального музея в Ингушетии начнется в 2019 году
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Строительство первого Национального музея в Ингушетии начнется в 2019 году 

«Это Кавказ» 34 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Планируется, что он откроется в Магасе через два года.
«Это один из пяти проектов, который будет реализован в республике по ФЦП «Культура России», — рассказал ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. — В мае мы ждем завершения госэкспертизы этого объекта, чтобы включить его в следующие годы финансирования программы. Думаю, строительство мы начнем в 2019 году, а открытие произойдет в 2020 году».
Как уточнил помощник министра культуры и архивного дела республики Ибрагим Хидриев, в столице региона Магасе уже выделен участок под строительство здания.
«В новом здании, скорей всего, разместится музей краеведения имени Тугана Мальсагова, который сейчас находится в Назрани в аварийном здании», — отметил он, добавив, что в нынешнем здании также не хвате места для размещения всех экспонатов.
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