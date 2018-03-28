Совет по координации работы ФАНО и РАН возглавил директор Института молекулярной биологии

Об этом сообщает пресс-служба ФАНО в среду.

Научно-координационный совет — совещательный орган при Федеральном агентстве научных организаций. Его основной целью является координация взаимодействия Агентства и подведомственных ему научных организаций с Российской академией наук

Первое в этом году заседание Научно-координационного совета при ФАНО прошло 27 марта. На заседании обсуждалась плановая ротация состава Научно-координационного совета (НКС). «Председателем НКС стал Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН. Ранее совет возглавлял Юрий Балега , вице-президент РАН, научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН», — говорится в сообщении.

Заместителями председателя НКС являются директор Института «Международный томографический центр» СО РАН Ренад Сагдеев и директор ФИЦ биотехнологии и безопасности пищи" Виктор Тутельян. В ходе заседания были утверждены еще два заместителя председателя НКС. Ими стали директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Николай Колачевский и директор Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича Андрей Лисица.

"Мы постарались сохранить географическую локализацию и учитывать тематическую специализацию нового состава Научно-координационного совета", — сказал на заседании глава ФАНО Михаил Котюков , слова которого приводятся в сообщении.

Он поблагодарил членов совета за работу по налаживанию взаимодействия между ФАНО, РАН и исследовательскими институтами, отметив, что благодаря этому удалось принять совместные решения по самым сложным вопросам развития российской науки.