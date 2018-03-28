Наладить взаимодействие ФАНО и РАН доверили биологу Александру Макарову

Научно—координационный совет — совещательный орган при ФАНО. Его основная цель — координация взаимодействия Агентства и подведомственных ему научных организаций с Российской академией наук

Первое в этом году заседание совета прошло 27 марта. На заседании обсуждалась плановая ротация состава Научно-координационного совета (НКС). «Председателем НКС стал Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН. Ранее совет возглавлял Юрий Балега , вице-президент РАН, научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН», — говорится в сообщении.

Заместители председателя НКС — директор Института «Международный томографический центр» СО РАН Ренад Сагдеев и директор ФИЦ биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян. В ходе заседания были утверждены еще два заместителя председателя НКС. Ими стали директор Физического института имени Лебедева РАН Николай Колачевский и директор Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени Ореховича Андрей Лисица.

«Мы постарались сохранить географическую локализацию и учитывать тематическую специализацию нового состава Научно-координационного совета», — сказал на заседании глава ФАНО Михаил Котюков . Он поблагодарил членов совета за работу по налаживанию взаимодействия между ФАНО, РАН и исследовательскими институтами, отметив, что благодаря этому удалось принять совместные решения по самым сложным вопросам развития российской науки.

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