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Храм Земли в Пекине — наследие династии Мин
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Храм Земли в Пекине — наследие династии Мин 

Российская Газета 1 час назад
Храм расположен на севере китайской столицы, возле ворот Аньдинмэнь, за пределами второй пекинской кольцевой дороги. Находится он в нескольких сотнях метров на север от ламаистского храма Юнхэгун.
Храм Земли был сооружен в 1530 году во времена династии Мин (1368-1644). Площадь храма — 40 га, его квадратная форма символизирует землю, в противоположность этому Храм Неба имеет округлую форму.
Именно здесь в день летнего солнцестояния проводился грандиозный ритуал жертвоприношений Небу, в котором участвовали императоры династий Мин и Цин. Монаршие особы молились о ниспослании богатого урожая и стабильности в Поднебесной.
С конца 80-х годов во время праздника Весны — Нового года по лунному календарю в Храме Земли проводится самая знаменитая храмовая ярмарка, на которую съезжаются тысячи пекинцев и гостей города. В это время территория парка облачается в «новогодний наряд».
Сам храм — лишь малая часть комплекса. В храмовом парке есть и детская площадка, и место для занятия каллиграфией под открытым небом, и многое другое. Парк — излюбленное место для тренировок любителей бега и поклонников дыхательной гимнастики тайцзицюань.
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