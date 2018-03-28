Матвиенко возложила цветы к представительству Кемеровской области в Москве 

Сенатор возложила цветы к зданию представительства и сделала короткое заявление. «Вся Россия сострадает, вся Россия скорбит. Очень тяжело, на душе у всех такой камень», — сказала она, еле сдерживая слезы. «Это горе задело каждого, нам надо его вместе пережить и сделать все, чтобы никогда ничего подобного больше в нашей стране не произошло», — добавила Валентина Матвиенко.
Ранее в среду на заседании Совета Федерации спикер дала поручение трем комитетам проанализировать практику проверок противопожарной безопасности, а также требования к строительству объектов массового пребывания людей. По окончании заседания Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы готовы инициировать необходимые изменения в законодательство и направлять рекомендации ответственным ведомствам.
25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар, унесший жизни 64 человек, более половины из них — дети. 28 марта объявлено в России днем общенационального траура в память о жертвах этой трагедии.