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Израильтяне зажгли свечи и натерпелись от московского суда
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Израильтяне зажгли свечи и натерпелись от московского суда 

Мослента 33 минуты назад
Мещанский суд Москвы оштрафовал шестерых граждан Израиля за осуществление миссионерской деятельности с нарушениями. Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова».
Сумма штрафа не уточняется. Центр отмечает, что израильтянам удалось избежать выдворения из России.
По данным «Совы», дело касается инцидента, произошедшего в декабре 2017 года в период Хануки (в 2017-м — с 12 по 20 декабря). Тогда полицейские обнаружили в Москве офис, в котором граждане Израиля зажигали ритуальные свечи. Силовики сочли это незаконным миссионерством.
На протяжении всех восьми дней Хануки принято зажигать свечи в специальном светильнике — ханукии — в память о чуде, произошедшем в дни праздника. Порядок зажигания следующий: в первый день зажигается одна свеча, во второй — две, и так далее до восьми. Еще одна свеча, называемая шамаш, предназначена для зажигания остальных свечей и зажигается во все дни праздника перед основными свечами.
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