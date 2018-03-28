Межрелигиозный совет создаст филиалы на СевКавказе для борьбы с терроризмом

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Межрелигиозный совет России (МСР) создаст региональные отделения в Татарстане и на Северном Кавказе с целью противодействия экстремизму и терроризму и активизации межрелигиозного взаимодействия, говорится в распространенных в среду материалах по итогам заседания МСР.

"В условиях повышенной террористической угрозы очень важна координация усилий религиозных общин. Это особенно касается регионов, где существует серьезная опасность возвращения экстремистов. Необходимо искоренение экстремизма на всех уровнях, на которых он существует, а также активная профилактика этого явления", — заявил на заседании председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что для предотвращения терроризма необходимо полноценное религиозное образование — от начальных классов школы до аспирантуры.

"Мы должны, наконец, обеспечить нашим гражданам такой уровень грамотности в религиозных вопросах, который сделает невозможным увлечение террористической идеологией под какой бы то ни было религиозной маской. Каждый гражданин нашей страны любого возраста должен знать, чему учат традиционные религии, и понимать, что идеология терроризма противоречит фундаментальным основам любой религии", — заявил митрополит, слова которого приводит ОВЦС.

Выступивший на заседании муфтий Татарстана Камиль Самигуллин также осудил проявления экстремизма под религиозными лозунгами и выразил готовность активно участвовать в работе создаваемого филиала МСР в Казани . В свою очередь архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт предложил создать филиал МСР в Пятигорске , который является центром Северо-Кавказского федерального округа, включающего республики со значительным процентом мусульманского населения.

"По итогам дискуссии было принято единогласное решение создать региональные отделения Межрелигиозного совета России на Северном Кавказе с центром в Пятигорске и в Республике Татарстан с центром в Казани", — говорится в материалах МСР.