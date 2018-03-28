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Рухнувшее в Саратове здание рынка было построено незаконно
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Рухнувшее в Саратове здание рынка было построено незаконно 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно, земля, на которой была возведена хозяйственная постройка, находится в собственности физического лица. Таким образом, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитетом не выдавалось. Об этом сообщил заместитель главы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев, передает «Регион 64».
«В 2016 году в рамках земельного контроля постройка была выявлена, администрация Саратова обратилась в суд с иском о признании данной постройки незаконной и её сносе. В рамках судебных разбирательств проведены 2 экспертизы, по итогам которых было вынесено заключение о том, что данный объект соответствует строительным, санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и иным нормам и правилам, техническим регламентам, угрозу жизни и здоровья граждан не создает. Однако часть нежилого помещения выходит за границы предоставленного участка», — пояснил Корнеев.
Решением суда необходимо было снести ту часть объекта, которая выходила за пределы участка. Однако судебные тяжбы растянулись до сего дня, что привело к плачевным последствиям.
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