Почему на Руси была официально разрешена кровная месть

Этот способ отмщения по принципу «око за око, зуб за зуб» за убитых или опозоренных родственников у славян практиковался еще до образования Древнерусского государства. Более того, впоследствии на Руси он был закреплен законодательно.

Ольга отплатила, Рогнеда не смогла

Летописец, сообщая о том, как восточные славяне решали вопросы кровной мести, писал, что они «друг друга убиваху». Вот как рассказывает летопись об отмщении, устроенном древлянам княгиней Ольгой за убийство мужа князя Игоря. Событие датируется 945 годом.

Киевлянам никак не удавалось взять древлянский город. Тогда Ольга решила это сделать хитростью: пообещав заключить мир, она попросила у древлян в качестве символической дани по три голубя и по столько же воробьев со двора. Птиц доставили. С наступлением ночи голубей и воробьев отпустили обратно, на ногах у каждой птицы был горящий лоскут полотна. Вернувшиеся в свои гнезда пернатые зажгли город. Ольга с войском без труда штурмовали прежде неприступный оплот древлян.

Также в древнерусских летописях можно найти предание о том, как полоцкая княжна Рогнеда безуспешно пыталась отомстить насильно взявшему ее в жены великому киевскому князю Владимиру Святославовичу — тот убил родителей и двух братьев полонянки, прежде на их глазах изналовав Рогнеду. Согласно легенде Рогнеда чуть не заколола спящего Владимира, но тот, проснувшись, успел отвести удар.

Убить или взять деньгами

Первый документ, в котором в правовом поле оговаривалась процедура применения кровной мести, на Руси появился после заключения Русью в 911 году договора с Византией. Условия предусматривали вариативность такого мщения: родственник убитого мог предать убийцу смерти либо взять с него денежный эквивалент нанесенной обиды.

В статье 4-й этого договора говорилось, что если убийца скроется с места совершения преступления, а известно, что он имущий, то родственник покойного вправе претендовать на часть имущества преступника, но не на все — интересы жены убивца при дележе тоже учитывались. Неимущего же душегуба по поимке ждала неминуемая смерть.

Аналогичная норма прописывалась и в договоре за 944 год. Классовый подход к разрешению спора о кровной мести имел место и применительно к наказанию за убийство русского христианином и наоборот: до крещения Руси подобные преступления с участием иностранцев как на Руси, так и в Византии, также наказывались альтернативно при условии состоятельности убийцы. Бедняка-инородца, которому нечем было расплатиться с родственниками убитого, при поимке казнили если не по суду, то руками родственников-кровников.

Ограничения «Русской Правды»

Ориентировочно в 1016 году (точная дата историками не установлена) выходит сборник правовых норм Киевской Руси «Русская Правда». Его автор — князь Ярослав, составивший данный нормативный правовой акт после Новгородского восстания (1015-1016 гг.). Этот документ вносит новый порядок в процедуру урегулирования конфликтов посредством кровной мести. Мстителями теперь называются только ближайшие родственники убитого. Устанавливается, что если они не желают мстить убийце, то с него в пользу князя взыскивается вира — денежный штраф.

Со смертью Ярослава в 1054 году его сыновьями «мщение смертью за убийство», то есть кровная месть, было официально отменено и полностью заменено денежным выкупом. То есть де-юре на Руси это произошло лишь в середине XI века.

Впрочем, это послабление вовсе не означает, что государство смягчало наказание за убийство, — кара за него была порой гораздо жестче по форме, чем само преступление. К примеру, по русскому Судебнику 1649 года убийце родителя или других родственников грозила лютая смерть — его возили по заполненной людьми торговой площади, рвали при этом тело клещами и только потом топили. Мужеубийц закапывали в землю живьем по плечи, и женщины стояли так, пока не умирали, днями, а то и неделями в зависимости от выносливости организма.