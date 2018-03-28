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Псковская коллегия судей объявила о вакансии в Псковском областном и городском судах
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Псковская коллегия судей объявила о вакансии в Псковском областном и городском судах 

Псковская губерния 38 минут назад
Квалификационная коллегия судей Псковской области объявляет об открытии вакантных должностей: федерального судьи Псковского областного суда, федерального судьи Псковского городского суда, мирового судьи судебного участка №30 в границах города Пскова и мирового судьи судебного участка №39 в границах Великих Лук. По информации управления судебного департамента Псковской области, документы и заявления, указанные в п.6 ст.5 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 2018 г. Псков, ул. Р. Люксембург, д. 19, каб. 8, Управление Судебного департамента в Псковской области. Последний день приема документов — 23 апреля 2018 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: 54-12-40, 57-10-07. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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