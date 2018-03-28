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В Махачкале нашли телефонную террористку, сообщившую о минировании колледжа
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Махачкале нашли телефонную террористку, сообщившую о минировании колледжа 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
В столице Дагестана из-за ложного звонка о минировании эвакуировали колледж. Личность телефонного террориста удалось установить. Как оказалось, это девушка.
Сообщение о минировании поступило в полицию утром 28 марта. В здании была оперативно проведена эвакуация учащихся и сотрудников.
«Выяснилось, что звонок оказался ложным. Принятыми мерами удалось установить лицо, которое звонило», — сообщили РИА «Дагестан» в республиканском МВД.
По словам представителя ведомства, это девушка. В настоящее время ее допрашивают, после будут приняты дальнейшие меры.
Согласно статье 207 УК РФ, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, виновному грозит до трех лет ограничения свободы, либо штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.
В сентябре прошлого года по многим городам России прокатилась волна ложных сообщений о терактах. На Северном Кавказе были эвакуированы торговый центр в Грозном, более десятка школ в Махачкале, несколько социальных учреждений на Ставрополье. В связи с этим Госдума приняла закон об увеличении максимального срока наказания за телефонный терроризм.
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