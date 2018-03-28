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Минобрнауки разработало законопроект, регулирующий научную и инновационную деятельность
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Минобрнауки разработало законопроект, регулирующий научную и инновационную деятельность 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минобрнауки России разработало проект закона о научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации.
Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Настоящий федеральный закон устанавливает основные принципы государственного регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности формы поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, правовое положение субъектов, осуществляющих такую деятельность, субъектов, объектов и иных инструментов инфраструктуры указанных видов деятельности, а также полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления, связанные с организацией и поддержкой научной, научно-технической и инновационной деятельности", — говорится в тексте законопроекта.
В документе отмечено, что научные организации вправе без дополнительных указаний в учредительных документах принимать участие в конкурентных процедурах получения грантов, а также в процедурах размещения заказов на выполнение научно-исследовательских работ, которые финансируются с привлечением бюджетных и внебюджетных фондов РФ и других источников, в том числе международных фондов.
Также законопроектом регулируется финансовое обеспечение научной деятельности: принципы, источники и формы финансирования.
Кроме того, в документе прописаны условия использования оборудования для исследований в области обороны. «Уникальные научные установки, созданные за счет средств федерального бюджета и используемые для проведения научных исследований в целях обеспечения национальной обороны и безопасности, создания продукции, ограниченной в гражданском обороте, могут находиться исключительно в федеральной собственности», — отмечается в проекте.
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