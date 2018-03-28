«Меня оговорили»: родные «Серёги», обвиняемого в изнасилованиях в интернате, устроили конфликт в суде

В среду, 28 марта, Калининский районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство следователя о продлении содержания в СИЗО единственного фигуранта скандального дела об изнасилованиях детей-сирот в интернате. Обвиняемого Сергея К. оставили под стражей. Поддержать его пришли родные и близкие, которые в ожидании решения затеяли конфликт.

Группу поддержки в зал не пустили, поскольку речь идёт о половых преступлениях в отношении детей. Ожидая в коридоре, когда обвиняемого выведут, родные стали высказывать фотокорреспонденту 74.ru претензии по поводу его появления там и требовали не снимать. При этом один из них держал в руках газовый баллончик. Фотокор сообщил об этом судебным приставам. Мужчину с баллончиком увели. Чуть позже он вернулся, но уже с пустыми руками.

На этом родственники не успокоились. Когда конвой вывел Сергея К. из зала, они стали закрывать объектив фотокамеры и хватать корреспондента за руку, мешая вести съемку. Пристав пытался призвать к порядку. В этой неразберихе обвиняемого увели. Он проведёт в следственном изоляторе ещё как минимум три месяца, до 2 июля.

Консультант райсуда Людмила Старова сообщила, что К. предъявлено обвинение по одному факту сексуального насилия. И по ещё 10 эпизодам он проходит подозреваемым.

— Адвокаты просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде или домашний арест, указав, что К. не причастен к совершению преступлений, не собирается препятствовать следствию и скрываться, — уточнила Людмила Старова. — Сам обвиняемый также пояснил, что не причастен, и его оговорили.

Сергея К. увели в СИЗО ещё на три месяца

Принимая решение о продлении срока содержания в изоляторе, судья указал, что «преступление представляет особую повышенную общественную опасность», а также на то, что подозреваемый ведёт образ жизни, который свидетельствует о том, что он может скрыться, продолжить преступления и давить на свидетелей, чтобы помешать следствию.

О том, что в интернате под Челябинском массово насиловали сирот, заявили три приёмные семьи, которые взяли из учреждения под опеку семерых мальчиков 10–14 лет. Дети в мельчайших подробностях рассказали истории, от которых волосы становятся дыбом. Во всех них фигурируют одни и те же люди — четверо педагогов детдома и двое посторонних мужчин. Арестован 51-летний посетитель, получивший от опеки разрешение брать детей-сирот в так называемом гостевом режиме. Все воспитанники его хорошо знают и запросто называют Серёгой. Мужчине предъявлено обвинение в сексуальном надругательстве над детьми (пункт «б» части 4 статьи 132 УК).

19 февраля Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела — по факту халатности сотрудников соцзащиты. Затем материалы передали в центральный аппарат СК. Следователи оценят действия должностных лиц органов опеки и детдома. Потерпевшими на сегодня признаны семеро детей.

Позднее семьи, предавшие огласке признания своих приёмных детей об изнасилованиях в интернате, объяснили, что обратились в СМИ, выполняя свой гражданский долг. Затем на 74.ru обратился родственник сотрудников учреждения и заявил о их полной невиновности.

Трудовой договор с директором интерната расторгнут. Но никто из педагогов к ответственности не привлечён. В Следственном комитете заявили, что пока не находят для этого оснований. Воспитатели, фигурирующие в рассказах детей, продолжают работать. А сами сироты прошли психиатрическую судмедэкспертизу, результаты которой ещё не готовы. В заключениях экспертов должны быть отражены ответы на два ключевых вопроса: могут ли «коррекционные» дети в силу диагнозов адекватно воспринимать действительность и склонны ли они к фантазированию.

О том, что рассказали дети о происходившем в интернате и как вскрылись шокирующие факты, читайте в материале 74.ru. А всё дальнейшее развитие событий собрано в хронике.