Челябинская мэрия расторгла контракт с Михаилом Вербитским

Контракт с Вербитским управление здравоохранения города расторгло накануне.

«Причину его увольнения мы не называем, — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Челябинска Ирина Пономарева . — Это отношения работодателя и работника».

Исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель главврача по медицинской части Сергей Сметанин

Кандидатура на пост главного врача в настоящее время подбирается, рассказали «ФедералПресс» в мэрии.

Напомним, с 2010 по 2014 годы Михаил Вербитский возглавлял региональный ФОМС. На эту должность его представил экс-губернатор Михаил Юревич. До этого он руководил городской клинической больницей № 8 в Челябинске, был депутатом челябинской гордумы, а с 2009 года входил в состав постоянных комиссий по экономике, социальной политике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре.

Фото: metsovet.ru