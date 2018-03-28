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Челябинская мэрия расторгла контракт с Михаилом Вербитским
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Челябинская мэрия расторгла контракт с Михаилом Вербитским 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Контракт с Вербитским управление здравоохранения города расторгло накануне.
«Причину его увольнения мы не называем, — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Челябинска Ирина Пономарева. — Это отношения работодателя и работника».
Исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель главврача по медицинской части Сергей Сметанин.
Кандидатура на пост главного врача в настоящее время подбирается, рассказали «ФедералПресс» в мэрии.
Напомним, с 2010 по 2014 годы Михаил Вербитский возглавлял региональный ФОМС. На эту должность его представил экс-губернатор Михаил Юревич. До этого он руководил городской клинической больницей № 8 в Челябинске, был депутатом челябинской гордумы, а с 2009 года входил в состав постоянных комиссий по экономике, социальной политике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре.
Фото: metsovet.ru
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