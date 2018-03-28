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Росатом сдал все документы для лицензии на строительство АЭС «Аккую»
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Росатом сдал все документы для лицензии на строительство АЭС «Аккую» 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Росатом сдал все документы, необходимые для получения лицензии на строительство с участием России АЭС «Аккую» в Турции, заявил журналистам глава атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Ждем с нетерпением лицензии, все документы сданы", — сказал Лихачев.
Ранее сообщалось, что церемония заливки «первого бетона» в основание станции, знаменующая начало ее строительства, намечена на начало апреля нынешнего года.
Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким, так называемым «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.
"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.
Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.
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