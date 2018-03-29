Сирены и колокола: в селах Самарской области готовятся к паводку

Контролировать разлив рек в Самарской области будут более 6000 сотрудников областного МЧС . Об этом сообщил руководитель ведомства Олег Бойко на заседании областной межведомственной противопаводкой комисси.

— Мы задействуем более 800 автомобилей, около 350 единиц спецтехники, 73 плавсредства и 6 машин авиации. Сотрудники МЧС организуют работу на 16 стационарных и одном временном гидропостах, — рассказал Олег Бойко

В зоне риска находится несколько районов, в том числе Волжский, Красноармейский, Пестравский, Хворостянский, Сызранский и Ставропольский. Здесь зафиксировали большое количество осадков, выпавших в зимне-весенний период.

В селах Самарской области готовы пункты временного размещения людей, скота и домашних животных. Местных жителей обеспечат питанием и вещами первой необходимости.

Везде оборудовали гидропосты. Население будут информировать с помощью электросирен. В случае, если их не хватит, задействуют колокола.

Ранее сообщалось, что в Самарской области весенние воды могут затопить 5660 домов с населением 23000 человек.