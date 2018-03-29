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Сирены и колокола: в селах Самарской области готовятся к паводку
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Сирены и колокола: в селах Самарской области готовятся к паводку 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Контролировать разлив рек в Самарской области будут более 6000 сотрудников областного МЧС. Об этом сообщил руководитель ведомства Олег Бойко на заседании областной межведомственной противопаводкой комисси.
— Мы задействуем более 800 автомобилей, около 350 единиц спецтехники, 73 плавсредства и 6 машин авиации. Сотрудники МЧС организуют работу на 16 стационарных и одном временном гидропостах, — рассказал Олег Бойко.
В зоне риска находится несколько районов, в том числе Волжский, Красноармейский, Пестравский, Хворостянский, Сызранский и Ставропольский. Здесь зафиксировали большое количество осадков, выпавших в зимне-весенний период.
В селах Самарской области готовы пункты временного размещения людей, скота и домашних животных. Местных жителей обеспечат питанием и вещами первой необходимости.
Везде оборудовали гидропосты. Население будут информировать с помощью электросирен. В случае, если их не хватит, задействуют колокола.
Ранее сообщалось, что в Самарской области весенние воды могут затопить 5660 домов с населением 23000 человек.
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