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«Им надо подготовиться». Суд отложил рассмотрение еще одного иска сотрудника УВЗ к предприятию
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«Им надо подготовиться». Суд отложил рассмотрение еще одного иска сотрудника УВЗ к предприятию 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Когда ответчик предоставил нам копии документов, которые запрашивал суд, мы выяснили, что еще за сентябрь 2017 года также работник брал донорские дни. Мы уточнили требования: период увеличился еще на один месяц. По правилам гражданско-процессуального кодекса судья должна предложить ответчику время для подготовки. Если бы УВЗ сказали, что им не надо время для подготовки, мы бы рассмотрели сегодня, но они сказали, что им надо подготовиться. Заседание отложили на 12 апреля», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» юрист независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров, представляющий интересы работника в суде.
Напомним, руководство УВЗ якобы не оплачивает сотруднику, сдающему кровь на станции переливания крови, дополнительный день отдыха. Дело в том, что смена на УВЗ 12-часовая, а работодатель оплачивает только 8 часов за положенный день отдыха, а на оставшиеся четыре часа на УВЗ, по некоторым данным, требуют писать неоплачиваемую увольнительную записку. По мнению Алексея Димитрова, действия руководства нарушают закон и неверно трактуют формулировку по этому вопросу Минздравсоцразвития.
Добавим, что несколько судебных разбирательств сотрудников УВЗ к предприятию стартовало в Нижнем Тагиле накануне. Один из исков посвящен дисциплинарному взысканию, которое якобы наложили на контролера. Женщина с мерой наказания не согласна. Второй — с тем, что одного из сотрудников УВЗ обвинили в несоблюдении правил техники безопасности. В ходе одной из внезапных проверок мужчину заметили на работе не в сапогах, а в сланцах. Сейчас суд пытается разобраться в какое время он переодел обувь: в обеденный перерыв или в разгар работы.
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