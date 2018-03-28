Нижегородцев предупредили об опасности в лифте

Надпись с просьбой держаться подольше от краев кабины при поездке в лифте появилась в одном из домов Сормовского района. Об этот сообщают очевидцы в социальных сетях.

На днях в лифте дома по улице Римского Корсакова маркером была сделана надпись: «На край кабине не вставать! Стоять в середине». В сообщении также говорится, что предупреждающую надпись сделал слесарь после ремонта лифта.

Как пояснили корреспонденту Newsroom24 в пресс-службе ДУК Сормовского района, сотрудники лифтовой компании, обслуживающие данный лифт, надписи не оставляли. Лифт установлен недавно и находится в исправном состоянии, поэтому поездки на нем безопасны вне зависимости от местонахождения пассажира в кабине.