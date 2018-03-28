Ещё
Нижегородцев предупредили об опасности в лифте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Нижегородцев предупредили об опасности в лифте 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
Надпись с просьбой держаться подольше от краев кабины при поездке в лифте появилась в одном из домов Сормовского района. Об этот сообщают очевидцы в социальных сетях.
На днях в лифте дома по улице Римского Корсакова маркером была сделана надпись: «На край кабине не вставать! Стоять в середине». В сообщении также говорится, что предупреждающую надпись сделал слесарь после ремонта лифта.
Как пояснили корреспонденту Newsroom24 в пресс-службе ДУК Сормовского района, сотрудники лифтовой компании, обслуживающие данный лифт, надписи не оставляли. Лифт установлен недавно и находится в исправном состоянии, поэтому поездки на нем безопасны вне зависимости от местонахождения пассажира в кабине.
Newsroom24: последние новости
Уголовное дело заведено в отношении депутата Думы Нижнего Новгорода Ингликова Партию зараженной клубники уничтожили в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде впервые откроется МФЦ с детской игровой комнатой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса273
Первая отставка произошла в Кемерово450
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев160
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Умер Виктор Калашников33
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение