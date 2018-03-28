Депутат Л. Слуцкий с ноября 2017 г. не оплатил штраф в 3 тыс. руб. за неправильную парковку у Госдумы

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий до сих пор не оплатил штраф в размере 3 тыс. руб. за неправильную парковку у здания нижней палаты парламента в ноябре 2017 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, Mercedes-Maybach S500, принадлежащий председателю комитета Госдумы по международным делам Л. Слуцкому, 16 ноября 2017 г. на ул. Тверская, д. 3 нарушил правила дорожного движения, неправильно припарковавшись у здания Госдумы. Источник отметил, что данный штраф до сих пор не оплачен.

По словам собеседника агентства, за депутатом числились еще шесть штрафов каждый по 3 тыс. руб. за неправильную парковку за период с июля по октябрь 2017 г., сейчас все эти штрафы оплачены.