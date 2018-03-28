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Депутат Л. Слуцкий с ноября 2017 г. не оплатил штраф в 3 тыс. руб. за неправильную парковку у Госдумы
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Депутат Л. Слуцкий с ноября 2017 г. не оплатил штраф в 3 тыс. руб. за неправильную парковку у Госдумы 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий до сих пор не оплатил штраф в размере 3 тыс. руб. за неправильную парковку у здания нижней палаты парламента в ноябре 2017 г. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, Mercedes-Maybach S500, принадлежащий председателю комитета Госдумы по международным делам Л. Слуцкому, 16 ноября 2017 г. на ул. Тверская, д. 3 нарушил правила дорожного движения, неправильно припарковавшись у здания Госдумы. Источник отметил, что данный штраф до сих пор не оплачен.
По словам собеседника агентства, за депутатом числились еще шесть штрафов каждый по 3 тыс. руб. за неправильную парковку за период с июля по октябрь 2017 г., сейчас все эти штрафы оплачены.
Ранее думская комиссия по этике сочла необоснованными и спланированными обвинения, которые несколько журналисток публично выдвинули против Л. Слуцкого, сообщив о домогательствах с его стороны. После это ряд изданий заявили об ограничении взаимодействия со Л. Слуцким и Госдумой, среди которых: холдинг РБК, газеты «Коммерсант», «Ведомости», «Новая газета», телеканалы «Дождь» и RTVI, радиостанции «Эхо Москвы» и «Говорит Москва», «Лента.ру». Позже в Госдуме сообщили о лишении аккредитации 48 журналистов в связи с отзывом рядом изданий своих корреспондентов из-за несогласия с решением комиссии по вопросам депутатской этики.
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