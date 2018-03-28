В Тюменской области зафиксирован первый случай укуса клеща

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, пострадавший — житель одного из дачных поселков. Клеща он обнаружил после раздачи сена домашним кроликам.

«В этот же день он обратился за медицинской помощью в приемное отделение ГБУЗ ТО «Областной инфекционной клинической больницы», где была проведена профилактика иммуноглобулином, а также назначена антибиотикотерапия. Пострадавший от присасывания не был привит от клещевого энцефалита», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Обращаться за первой медицинской помощью для предотвращения развития клещевых инфекций необходимо в первые сутки после укуса.