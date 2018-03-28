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В Тюменской области зафиксирован первый случай укуса клеща
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Тюменской области зафиксирован первый случай укуса клеща 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, пострадавший — житель одного из дачных поселков. Клеща он обнаружил после раздачи сена домашним кроликам.
«В этот же день он обратился за медицинской помощью в приемное отделение ГБУЗ ТО «Областной инфекционной клинической больницы», где была проведена профилактика иммуноглобулином, а также назначена антибиотикотерапия. Пострадавший от присасывания не был привит от клещевого энцефалита», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Обращаться за первой медицинской помощью для предотвращения развития клещевых инфекций необходимо в первые сутки после укуса.
«Жителям и гостям города Тюмени, пострадавшим от укуса клеща (детям и взрослым), помощь окажутв приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области — в областных больницах в муниципальных образованиях», — подчеркивают в ведомстве.
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