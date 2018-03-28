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Законопроект о молодежной политике увеличивает возраст молодежи до 35 лет
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Законопроект о молодежной политике увеличивает возраст молодежи до 35 лет 

Парламентская газета 44 минуты назад
Законопроект о молодежной политике увеличивает возраст молодежи до 35 лет, рассказал в интервью ВМЕСТЕ-РФ председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Николай Бурматов.
Как рассказал Бурматов, сегодня проект данного закона разослан во все регионы, прошли обсуждения, поступило очень много замечаний по многим вопросам. Среди них — возраст молодежи.
Он также отметил, что в разных странах молодежью считаются люди в возрасте 40-44 лет. «А у нас — 30 лет, как оно было 30 лет назад, так оно и осталось, хотя уже все говорят о том, что эти рамки нужно сдвигать», — отметил он.
По его словам, сейчас во главу угла ставится продолжительность жизни населения и если растет продолжительность жизни, то и увеличивается возраст молодежи. «На сегодняшний день оптимальный срок — 35 лет», — сказал Бурматов.
Он отметил, что документ будет передан в Государственную думу в июне—июле этого года. К этому времени необходимо будет собрать предложения из регионов, сделать финансово-экономическое обоснование, провести правовую экспертизу и доработать пояснительную записку.
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