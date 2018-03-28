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Москва 24 покажет, как преобразятся районные кинотеатры
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Москва 24 покажет, как преобразятся районные кинотеатры 

Москва24 46 минут назад
Фото: Москва24
29 марта в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция, посвященная развитию районных кинотеатров и организации киносъемок в столице.
В столице продолжается модернизация городских кинотеатров, которая должна завершиться в 2019 году. Участники пресс-конференции расскажут о новом имидже московских кинотеатров, их соответствии современным требованиям по безопасности и комфорту зрителей. Также спикеры расскажут о репертуарной политике кинотеатров и предстоящих международных культурных проектах.
На пресс-конференции выступят: заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов; генеральный директор сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко.
Прямую трансляцию можно увидеть 29 марта в 11:00 на этой странице.
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