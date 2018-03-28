Москва 24 покажет, как преобразятся районные кинотеатры

29 марта в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция, посвященная развитию районных кинотеатров и организации киносъемок в столице.

В столице продолжается модернизация городских кинотеатров, которая должна завершиться в 2019 году. Участники пресс-конференции расскажут о новом имидже московских кинотеатров, их соответствии современным требованиям по безопасности и комфорту зрителей. Также спикеры расскажут о репертуарной политике кинотеатров и предстоящих международных культурных проектах.

На пресс-конференции выступят: заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов ; генеральный директор сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко.

Прямую трансляцию можно увидеть 29 марта в 11:00 на этой странице.