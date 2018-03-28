Матвиенко: Система контрольно-надзорных органов требует пересмотра

"У нас столько надзорных органов в стране, проверяющих органов, но ситуация с торговым центром в Кемерово показала, что эта система требует тщательнейшего анализа, реформы, пересмотра для того, чтобы она работала на результат", — заявила она.

В частности, глава Совфеда обратила внимание, что легко воспламеняющиеся материалы используются в местах массового скопления людей, вопреки требованиям законодательства. «Вопросов „почему“ сегодня тысячи, и пока на них нет ответа. Пока мы на них не ответим, пока не будут приняты меры, мы не будем уверены в том, что подобное не может повториться», — подчеркнула Матвиенко.

Она обещала, что сенаторы проанализируют ситуацию, сделают «свои выводы, предложения и рекомендации на законодательном уровне». «И, если это будет касаться совершенствования законодательства, мы сами инициируем все эти проекты законов, либо направим рекомендации соответствующим министерствам и ведомствам для уточнения, изменения регламентов, ГОСТов, нормативов — всего того, что обезопасит людей», — добавила глава верхней палаты российского парламента.

Ранее в ходе заседания она дала соответствующее поручение трем комитетам Совфеда — по безопасности, по федеративному устройству и по экономической политике.