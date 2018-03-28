Ещё
Матвиенко: Система контрольно-надзорных органов требует пересмотра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Матвиенко: Система контрольно-надзорных органов требует пересмотра 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Трагедия в Кемерово показала, что система контроля за состоянием противопожарной безопасности не справилась со своей задачей, следовательно, она требует тщательного анализа и реформирования. Такое мнение высказала сегодня журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает "Интерфакс".
"У нас столько надзорных органов в стране, проверяющих органов, но ситуация с торговым центром в Кемерово показала, что эта система требует тщательнейшего анализа, реформы, пересмотра для того, чтобы она работала на результат", — заявила она.
В частности, глава Совфеда обратила внимание, что легко воспламеняющиеся материалы используются в местах массового скопления людей, вопреки требованиям законодательства. «Вопросов „почему“ сегодня тысячи, и пока на них нет ответа. Пока мы на них не ответим, пока не будут приняты меры, мы не будем уверены в том, что подобное не может повториться», — подчеркнула Матвиенко.
Она обещала, что сенаторы проанализируют ситуацию, сделают «свои выводы, предложения и рекомендации на законодательном уровне». «И, если это будет касаться совершенствования законодательства, мы сами инициируем все эти проекты законов, либо направим рекомендации соответствующим министерствам и ведомствам для уточнения, изменения регламентов, ГОСТов, нормативов — всего того, что обезопасит людей», — добавила глава верхней палаты российского парламента.
Ранее в ходе заседания она дала соответствующее поручение трем комитетам Совфеда — по безопасности, по федеративному устройству и по экономической политике.
Российская Газета: последние новости
Госдума проведет анализ законов после событий в Кемерове Глава МИД Боснии: Мы не собираемся высылать российских дипломатов СМИ: Великобритания проверит визы богатых россиян
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса273
Первая отставка произошла в Кемерово450
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев160
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Умер Виктор Калашников33
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение