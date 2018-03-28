Пранкеры предложат депутатам Госдумы поправки в закон «Об информации»

"Трагедия в Кемерово стала темой для хайпа не только для недобросовестных российских блогеров, похоже, готовых продать родную мать за просмотры и лайки, но и поводом для омерзительной информационной диверсии украинских националистов. Уверен, что за распространение заведомо ложной информации во время чрезвычайных ситуаций, повлекшее панику среди населения и помехи в работе госорганов необходимо наказывать", — рассказал РИА Новости Кузнецов.

По его словам, на ближайшем заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, куда пранкеры входят, они предложат внести поправки в закон «Об информации» и Кодекс об административных правонарушениях.

"Сейчас также обсуждаем и возможность введения уголовной ответственности, если такие фейки привели к тяжелым последствиям. Далее наша инициатива отправится на рассмотрение депутатам Госдумы. Кроме того, оперативной мерой должна быть блокировка в интернете источника данных фейков. Так мы сможем пресечь информационные атаки с территории других государств", — добавил Кузнецов.