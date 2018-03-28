Пранкеры предложат депутатам Госдумы поправки в закон «Об информации» 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, уверены, что за фейки в интернете, которые приводят к тяжелым последствиям, нужно ввести уголовную ответственность, они предложат соответствующие поправки на ближайшем заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, членами которого они являются.
"Трагедия в Кемерово стала темой для хайпа не только для недобросовестных российских блогеров, похоже, готовых продать родную мать за просмотры и лайки, но и поводом для омерзительной информационной диверсии украинских националистов. Уверен, что за распространение заведомо ложной информации во время чрезвычайных ситуаций, повлекшее панику среди населения и помехи в работе госорганов необходимо наказывать", — рассказал РИА Новости Кузнецов.
По его словам, на ближайшем заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, куда пранкеры входят, они предложат внести поправки в закон «Об информации» и Кодекс об административных правонарушениях.
"Сейчас также обсуждаем и возможность введения уголовной ответственности, если такие фейки привели к тяжелым последствиям. Далее наша инициатива отправится на рассмотрение депутатам Госдумы. Кроме того, оперативной мерой должна быть блокировка в интернете источника данных фейков. Так мы сможем пресечь информационные атаки с территории других государств", — добавил Кузнецов.
Ранее глава Кемеровской области Аман Тулеев ранее заявил, что телефонный хулиган из Украины обзванивал морги после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и рассказывал о 600-700 погибших.
Во вторник СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию». Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.