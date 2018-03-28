В США демонстранты ворвались в здание городского совета Сакраменто 

В Сакраменто люди, вышедшие на протест из-за застреленного полицией чернокожего американца Стефона Кларка, сорвали заседание городского совета. Об этом сообщает Fox News. Отмечается, что присутствующие открыли собрание, объявив в начале сессии минуту молчания, однако в этот момент демонстранты стали бить по стёклам здания, а находящийся в помещении брат погибшего вскочил на помост и накричал на мэра города.
После этого демонстранты направились к баскетбольному стадиону в центре Сакраменто.
Как сообщает Los Angeles Times, афроамериканец Стефон Кларк был застрелен полицией во дворе собственного дома в городе Сакраменто, так как правоохранительные органы посчитали, что он был разыскиваемым в округе хулиганом и у него было оружие. После этого в городе начались митинги и демонстрации.