Ещё
В США демонстранты ворвались в здание городского совета Сакраменто
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В США демонстранты ворвались в здание городского совета Сакраменто 

RT на русском 49 минут назад
В Сакраменто люди, вышедшие на протест из-за застреленного полицией чернокожего американца Стефона Кларка, сорвали заседание городского совета. Об этом сообщает Fox News. Отмечается, что присутствующие открыли собрание, объявив в начале сессии минуту молчания, однако в этот момент демонстранты стали бить по стёклам здания, а находящийся в помещении брат погибшего вскочил на помост и накричал на мэра города.
После этого демонстранты направились к баскетбольному стадиону в центре Сакраменто.
Как сообщает Los Angeles Times, афроамериканец Стефон Кларк был застрелен полицией во дворе собственного дома в городе Сакраменто, так как правоохранительные органы посчитали, что он был разыскиваемым в округе хулиганом и у него было оружие. После этого в городе начались митинги и демонстрации.
RT на русском: последние новости
В Госдуме рассказали о необходимых мерах по предотвращению ЧП в связи с ситуацией в Кемерове В Австрии объяснили решение не высылать российских дипломатов Задержан отключивший пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ охранник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса273
Первая отставка произошла в Кемерово450
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев160
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Умер Виктор Калашников33
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение