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В Прикамье разыскивают пропавшего жителя Ижевска
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В Прикамье разыскивают пропавшего жителя Ижевска 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Волонтёры из соседнего региона обращаются к жителям Прикамья с просьбой помочь в розысках 30-летнего Артема Андреевича Замятина. Не исключено, что он может находиться в Пермском крае.
26 марта в 18.30 Артём Замятин вышел из дома в центре Ижевска и направился к отцу. Путь пешком занимает 10 минут, но дома у отца он так и не появился. С того времени на связь не выходил, на работе не появлялся.
Приметы: Рост 180 см, телосложение среднее.
Был одет: темная куртка с мехом, черная шапка с помпоном, чёрные джинсы, чёрные ботинки на шнурках.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии ОО УР ПСО «Регион 18»: 8 951 195 29 71, либо в полицию, по телефону 02 (с мобильных 102).
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