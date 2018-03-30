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Преумножая горе и беды: оппозиция пытается напомнить о себе «черным пиаром»
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Преумножая горе и беды: оппозиция пытается напомнить о себе «черным пиаром» 

ФБА «Экономика сегодня» 56 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Реакция оппозиции на выбросы под Волоколамском и трагедию в Кемерово наглядно показали, что для сохранения себя в электоральном поле оппозиция не брезгует ничем, в том числе «черным пиаром», считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
В ходе последней недели в общественной жизни нашей страны произошло сразу два громких события с печальным оттенком. Речь идет про выбросы на мусорном полигоне «Ядрово» под Волоколамском и трагедию в Кемерово. Обе этих ситуации оппозиционные силы попытались раскрутить в медиапространства в свою пользу, обвинив во всем действующие власти.
«На мой взгляд, оппозиция здесь преследует две основные цели. Как минимум, напомнить о себе, пропиариться. Как показали выборы, у российской оппозиции сегодня практически нет сторонников, ее существование на электоральном поле фактически сведено к нулю.
Но им же надо себя как-то показывать, в том числе за рубежом, иначе они окончательно потеряют поддержку Запада. Как максимум, своими действиями оппозиция пытается противопоставить себя действующей власти, но власть здесь выступает с сильных позиций, предлагая конкретные решения проблем, поэтому вряд ли стоит ожидать ее ослабления в дальнейшем», — предполагает собеседник ФБА «Экономика сегодня».
Особенно усердствует в вопросе политизации событий в Кемерово и под Волоколамском Алексей Навальный. Например, после трагедии в Кемерово он призвал к проведению митинга памяти и скорби на «альтернативных площадках», а чуть позже назвал объявленный после пожара в Кемерове общенациональный траур «нелепым».
Как нам объяснил политолог Александр Асафов, такое отношение показывает циничное отношение Навального к происходящему. По его словам, вместо искреннего сочувствия жертвам трагедии в Кемерово он пытается максимально политизировать трагедию, внеся раскол в российское общество.
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