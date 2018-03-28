Магаданскую область ждет резкий рост золотодобычи, заявил губернатор

"Мы подошли к такому рубежу, когда следует резкое развитие золотодобычи в Магаданской области. Это связано с развитием энергетической инфраструктуры, которое дает возможность новым предприятиям развиваться. Наталкинское месторождение, рудник «Матросова» должен выйти на свою проектную мощность первой очереди. Это 10-12 тонн золота в год. В этом году собираются добыть около шести тонн. Еще «Павлик» собирается реализовывать абсолютно реальный проект — «Павлик 2» с использованием уже существующей мощности", — рассказал Владимир Печеный во время конференции «Северо-Восток. Территория развития. 2018», посвященной развитию горно-геологических проектов, которая проходит в Москве.

Он добавил, что также не ожидает снижения добычи и россыпного золота. Предприятия, занимающиеся освоением россыпных месторождений, также наращивают объемы производства.

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