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Магаданскую область ждет резкий рост золотодобычи, заявил губернатор
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Магаданскую область ждет резкий рост золотодобычи, заявил губернатор 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданская область в ближайшие годы будет наращивать объёмы золотодобычи главным образом за счет работы крупных компаний, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости губернатор региона Владимир Печеный
"Мы подошли к такому рубежу, когда следует резкое развитие золотодобычи в Магаданской области. Это связано с развитием энергетической инфраструктуры, которое дает возможность новым предприятиям развиваться. Наталкинское месторождение, рудник «Матросова» должен выйти на свою проектную мощность первой очереди. Это 10-12 тонн золота в год. В этом году собираются добыть около шести тонн. Еще «Павлик» собирается реализовывать абсолютно реальный проект — «Павлик 2» с использованием уже существующей мощности", — рассказал Владимир Печеный во время конференции «Северо-Восток. Территория развития. 2018», посвященной развитию горно-геологических проектов, которая проходит в Москве.
Он добавил, что также не ожидает снижения добычи и россыпного золота. Предприятия, занимающиеся освоением россыпных месторождений, также наращивают объемы производства.
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