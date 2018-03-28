«Который год бьемся за поправки». Глава тюменской жилинспекции рассказала о пробелах в законодательстве

Например, целый год у ведомства не было полномочий по проверке ТСЖ, ТСН и ресурсоснабжающих организаций на предмет начисления платы за услуги. Обращения в Минстрой дали свои плоды, с января 2018 года эти полномочия вернули.

Другая проблема — отзыв лицензий. В прошлом году жилинспекция провела более четырех тысяч проверок УК и ТСЖ, выявила более полутора тысяч нарушений. Существует тенденция к их снижению (например, в 2016 году зафиксировали более 2700 нарушений), но это все равно много. Три УК привлекались к административной ответственности более двадцати раз. И при этом ни одной лицензии за год не отозвали. По словам Боровицкой, это можно сделать только через суд, а сам механизм настолько сложен, что это почти невозможно. И это далеко не единственный пробел в жилищной политике.

«Мы уже предлагали внести изменения и в части ужесточения лицензионных требований, — рассказывает руководитель инспекции. — Который год бьемся за то, чтобы руководитель управляющей организации, которая была признана банкротом из-за того, что не рассчитывались за коммунальные услуги, не имел права регистрировать или управлять новую компанию. Выступаем за то, чтобы изменили сроки передачи технической документации. Сейчас, когда происходит смена управляющей компании, старая должна в течение трех дней передать все ключи, документы новым управленцам. А на включение новой компании в реестр требуется десять дней. К тому же, им надо собрать подписи собственников. И если что случится, старая организация уже не ответственна за это, потому что отдала ключи. А новая еще не получила права приступить к обязанностям».

Недоработана пока что и государственная информационная система ЖКХ. Управляющие компании должны размещать там необходимую для раскрытия информацию, отчеты и так далее. Но — парадокс — если клиент УК не видит данных в системе, это не значит, что их там нет. Более того, часть информации недоступна даже жилищной инспекции. Из-за этого возникает неразбериха. ГИС ЖКХ все еще дорабатывается, и когда это сделают, сказать сложно.

Все же реформы в жилищной сфере проходят. Например, с 11 января этого года лицензию на управление домами организация получает на пять лет, а не бессрочно. Для тех, кто прошел лицензирование раньше, отсчет начался с даты введения поправки. Отметим еще одну новинку: фирмы, у которых в течение шести месяцев не было ни одного дома в управлении, будут лишены лицензии в судебном порядке. Таких на сегодня в Тюменской области — 71 компания из 290.

Нельзя теперь регистрировать юридическое лицо с наименованием, схожим до степени смешения с названием другой УК. Сейчас многие крупные фирмы создают себе дубляжи, одна называется «Икс», вторая — «УК „Икс“ и так далее. В Тюменской области выявили около сорока подобных случаев. Поправка подразумевает, что лицензию сохранит та компания из числа „близнецов“, которая получила ее раньше остальных.

Около десяти процентов выявляемых нарушений касаются неправильного начисления платы за коммунальные услуги. Возможно, конфликтов на этой почве станет меньше с введением новой модели прямых договоров собственников с ресурсными организациями. Напомним, в этом случае люди оплачивают услуги без посредничества управляющих компаний. Поправки, которые Госдума рассмотрела и приняла в третьем чтении 23 марта, коснутся и ранее заключенных договоров.

»Думаю, для собственников ничего особо не изменится с введением новых правил, — считает Боровицкая. — Управляющим компаниям станет только легче — они только рады избавиться от коммунальных услуг. А вот ресурсоснабжающим организациями придется заботиться о претензионно-исковой работе с гражданами. Так что с их стороны я не ожидаю энтузиазма».