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Совет депутатов Шлиссельбурга распустился из-за нехватки кадров
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Совет депутатов Шлиссельбурга распустился из-за нехватки кадров 

Ivyborg.ru 58 минут назад
Парламент Шлиссельбурга оказался распущен по причине того, что в нём не хватает депутатов. Об этом пишет издание 47news.
В среду, 28 марта, совет депутатов города Шлиссельбург Кировского района Ленобласти оказался распущен. Издание связывает произошедшее с тем, что сейчас в парламенте города нет необходимого для принятия решений числа депутатов, так как часть из них перешла в другие уровни власти, а другие отсутствуют по личным причинам.
По предварительной информации, выборы депутатов должны назначить до летнего сезона: закон в этом случае устанавливает срок определения их даты до 90 дней со дня роспуска парламента.
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