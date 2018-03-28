Совет депутатов Шлиссельбурга распустился из-за нехватки кадров

Парламент Шлиссельбурга оказался распущен по причине того, что в нём не хватает депутатов. Об этом пишет издание 47news

В среду, 28 марта, совет депутатов города Шлиссельбург Кировского района Ленобласти оказался распущен. Издание связывает произошедшее с тем, что сейчас в парламенте города нет необходимого для принятия решений числа депутатов, так как часть из них перешла в другие уровни власти, а другие отсутствуют по личным причинам.

По предварительной информации, выборы депутатов должны назначить до летнего сезона: закон в этом случае устанавливает срок определения их даты до 90 дней со дня роспуска парламента.